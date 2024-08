Nach ominösem Todesfall im Vogtland: Ist der mutmaßliche Täter überhaupt schuldfähig?

Reichenbach/Zwickau - Der ominöse Tod eines 36-Jährigen zu Jahresbeginn in Reichenbach ( Vogtland ) beschäftigt nun das Landgericht Zwickau .

Der Mercedes wurde nach der Bergung sichergestellt. Das voll besetzte Auto stürzte in die Göltzsch. Die Polizei rätselt: Wer saß am Steuer? © NEWS5/Fricke

Dort soll in einem Sicherungsverfahren über die Schuldfähigkeit eines 25-Jährigen befunden werden. Der leide laut einem psychiatrischen Gutachten an Schizophrenie, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau auf dpa-Anfrage mit.

Das Todesopfer und der mutmaßliche Täter stammen aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien.



Mitte Januar war ein Mercedes mit sechs Insassen in den Fluss Göltzsch gefahren. Der damals 25-Jährige, eine Frau und zwei Kleinkinder waren von der Polizei am Ufer angetroffen und wegen leichter Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Den 36-Jährigen fanden sie zusammen mit einem Jungen in einem Laden in der Nähe. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen.