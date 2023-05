Neuer Parkplatz für 1,4 Millionen Euro geplant

Adorf/Vogtland - In Adorf im Vogtland soll eine Industriebrache zu einem Parkplatz umgestaltet werden. Das soll auch Touristen zugutekommen. Dafür gibt es mehr als eine Million Euro Fördermittel.

Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtner-Genossenschaft in Adorf soll der "ViolaPark" Parkplatz entstehen. © 123rf/jaruek

Bei der Errichtung sogenannten "ViolaParks" wird das Gelände der ehemaligen Gärtner-Genossenschaft "Viola" zu einem zentralen Parkplatz mit Grün-, Pflanz- und Sitzflächen umgestaltet.

Die Landesdirektion Sachsen unterstützt das Vorhaben mit 1,05 Millionen Euro. Die Fördermittel kommen aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Sie stammen jeweils zur Hälfte aus dem Bundes- und dem Landeshaushalt.

Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen freut sich über das Vorhaben: "Adorf richtet den Blick in die Zukunft: Das jetzige Perlmutter- und Heimatmuseum soll zu einem neuen Erlebniszentrum umgebaut werden und bald noch viel mehr Besucher in die Stadt locken. Mithilfe der Fördermittel kann die dafür benötigte Infrastruktur nun quasi mitwachsen. Das stärkt auch das lokale Gewerbe und die Gastronomie in Adorf."

Bisher gab es für Besucher, die unter anderem das Perlmutter- und Heimatmuseum sowie die angeschlossene Touristinformation besuchen wollten, Parkplätze mit Zeitbeschränkung nutzen.