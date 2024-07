10.07.2024 14:58 878 Plauen: Aggro-Mann schlägt Fahrgast ins Gesicht!

Ein aggressiver Mann schlug am Dienstagabend einen Fahrgast in einer Straßenbahn in Plauen.

Von Julian Winkler

Plauen - Brutale Attacke in einer Straßenbahn in Plauen (Vogtland) am gestrigen Dienstagabend! Ein Mann (36) schlug einem Fahrgast (38) völlig unerwartet ins Gesicht. In einer Straßenbahn in Plauen wurde am Dienstagabend ein Fahrgast (38) geschlagen. © Uwe Meinhold Das Ganze spielte sich gegen 20.10 Uhr in der Straßenbahnlinie 6 ab. "An der Haltestelle Albertplatz schlug der 36-Jährige dem 38-Jährigen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht", heißt es von der Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den Schläger schnell fassen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,34 Promille gemessen. Zudem reagierte ein Drogentest positiv. Nun muss sich der Deutsche wegen Körperverletzung verantworten.

Titelfoto: Uwe Meinhold