Autospiegel abgetreten und Polizisten attackiert: Betrunkener kassiert mehrere Anzeigen

Bei der Festnahme verletzte sich der 34-Jährige so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Beamten wurden am Dienstag gegen 13 Uhr zunächst zu einem Asylantenheim in der Kasernenstraße gerufen, wo ein 34-jähriger Pakistani den Spiegel eines geparkten Mitsubishi abgetreten hat. Der bereits bekannte Tatverdächtige konnte vorerst in Richtung eines Einkaufsmarkts auf dem Rosa-Luxemburg-Platz fliehen.

Dort wurde der 34-Jährige kurz darauf in dem Supermarkt, in dem er eigentlich Hausverbot hat, gestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Er wurde anschließend zurück in die Einrichtung gebracht. Am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Doch nur kurze Zeit später wurde der 34-Jährige erneut auffällig, als er den besagten Einkaufsmarkt erneut betrat. Dort ging er auf einen Polizisten los, der ihm glücklicherweise ausweichen konnte und unverletzt blieb.

Bei der Festnahme zeigte sich der Pakistani weiterhin unkooperativ und musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei verletzte sich der Angreifer so sehr, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.