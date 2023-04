Persönlicher Streit im Vogtland eskaliert: 18 Jugendliche prügeln sich

Plauen - Am Karfreitag wurde die Polizei zu einer Schlägerei in Plauen ( Vogtland ) gerufen.

Mindestens 18 Personen waren an der Prügelei beteiligt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war es am Nachmittag zwischen einem 15-jährigen sowie einem 16-jährigen Deutschen zu einem persönlichen Streit gekommen, der in einer Schlägerei endete.

Die Beamten wurden gegen 16 Uhr in die Ricarda-Huch-Straße gerufen, wo sich die zwei Jungs sowie zahlreiche Freunde der Beiden prügelten.

Drei der mindestens 18 beteiligten Personen wurden dabei stark verletzt.