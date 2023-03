Politische Überraschung: Gibt's in dieser Stadt im Vogtland bald einen linken Bürgermeister?

Reichenbach/Vogtland - In Reichenbach/Vogtland bahnt sich eine politische Überraschung an: Mit Henry Ruß (59) könnte ein Linker Oberbürgermeister werden und den CDU-Amtsinhaber überflügeln. Das gab es in Sachsen bisher erst einmal - 2015 mit Volker Holuscha (61) in Flöha.