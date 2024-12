Prostitution in deutsch-tschechischer Grenzregion: Freier bezahlen viel Geld für Babys

Plauen - Der Karo e. V. in Plauen ( Vogtland ) hilft Opfern von Zwangsprostitution und Menschenhandel seit 30 Jahren. Besonders die Lage von Minderjährigen macht den Sozialarbeitern Sorgen.

Karo-Gründerin Cathrin Schauer-Kelpin. © Baumgarth/Karo/dpa

Minderjährige, die sich in den Fängen von Menschenhändlern befinden und sexuelle Gewalt erfahren: Was bei vielen Bewohnern des deutsch-tschechischen Grenzgebietes kaum ins Bewusstsein dringt, ist Alltag für die aktuell acht Sozialarbeiter des Vereins.

Sie gehen auf die Straßen, in Bordelle und Wohnungen und helfen Frauen und Kindern, die von Zwangsprostitution und Menschenhandel betroffen sind.

"Die Arbeit ist über die Jahre nicht einfacher geworden, aber anders", sagt die Gründerin Cathrin Schauer-Kelpin.

Viele Prostituierte in der deutsch-tschechischen Grenzregion würden nicht mehr wie vor einigen Jahren an Straßenrändern stehen und ihre Dienste anbieten. "Sie sind in Wohnungen und oft aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. Aber wir sehen, wie aktiv die Szene ist."

Besonders die Situation von schutzlosen Kindern sei besorgniserregend. "Wir wissen von Leuten, die Kinder für sexuelle Zwecke anbieten. Und von Freiern, die gar für Babys viel Geld bezahlen."

Meist seien die Lebenssituationen undurchsichtig, die Täter agierten vorsichtig. "Oft können wir nichts anderes tun, als mit Betroffenen behutsam in Kontakt zu treten und Hilfe anzubieten."

Die Dunkelziffer sei bei diesen Verbrechen hoch. Viele der Opfer würden nie in einer Statistik auftauchen.