01.05.2023 08:30 1.298 Radfahrer stürzt und stirbt an der Unfallstelle

In Schöneck im Vogtland ist am Sonntag ein Radfahrer (43) gestürzt und noch am Unfallort verstorben. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall.

Von Claudia Ziems

Schöneck - In Schöneck im Vogtland kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. Der Radfahrer (43) verstarb noch am Unfallort.(Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa In der Nacht zu Sonntag war laut Polizei ein Radfahrer (43) auf der Verbindungsstraße von Korna in Richtung Arnoldsgrün unterwegs. Die Straße hat ein starkes Gefälle. Nach aktuellem Ermittlungsstand stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei am Kopf. Er verstarb noch am Unfallort. Vogtland Beim Reparieren einer Simson: Stichflamme verursacht Brand "Nach Hinweisen des Notarztes könnte der Unfallzeitpunkt kurz nach Mitternacht gewesen sein", so die Polizei am Montag.

Es werden Zeugen gesucht. Hinweise zum Unfall nimmt die Verkehrspolizei in Reichenbach entgegen, unter der Telefonnummer 03765/500.

