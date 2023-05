09.05.2023 07:22 1.119 Rauchwolke weithin sichtbar: Kinder zündeln mit Pyrotechnik

Am Montagabend ist in Plauen ein Transporter ausgebrannt. Vier Kinder hatten mit Pyrotechnik gezündelt und so das Feuer ausgelöst.

Von Victoria Winkel

Plauen - Am Montagabend ist in Plauen (Vogtlandkreis) ein VW-Transporter in Flammen aufgegangen. In Plauen ist am Montagabend ein Transporter ausgebrannt. © Ellen Liebner Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, brach das Feuer gegen 19 Uhr in der Siedlung Neundorf auf einem Hinterhof der Liebknechtstraße aus. "Vier Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren hatten mit Pyrotechnik einen abgestellten VW Transporter in Brand gesetzt. Ein unmittelbar daneben stehender Audi wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Der Transporter brannte komplett aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Rauchwolke über dem Wohngebiet war weithin sichtbar. © Ellen Liebner Die Freiwillige- und die Berufsfeuerwehr waren mit 22 Kameraden bei dem Brand im Einsatz.

Titelfoto: Ellen Liebner