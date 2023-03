Rocky auf dünnem Eis: Helfer retten Kater aus Teich im Vogtland

Adorf/Vogtland - Dramatische Tierrettung in Adorf ( Vogtland )!

Der Senior rief die Polizei, die die Feuerwehr alarmierte. Manuel Schanz (30) setzte sich in ein Ruderboot und paddelte zum verlorenen Kater. "Er war sehr zutraulich und ließ sich sofort in die Tierbox stecken", sagt Vize-Wehrleiter Florian Fischer (31).

Rocky war seinem Besitzer Siegfried S. (79) 2015 zugelaufen und ist ein Abenteurer. Vor vier Jahren war Rocky schon einmal zum Nachbarn mit dem Teich im Krummer Weg gestreunert, dort in den Schornstein gefallen und nach zwei Tagen im Aschefach aufgetaucht. "Er war schwarz und stank, ließ sich aber nicht waschen", erinnert sich der Rentner.

Kater Rocky war nachts ausgebüxt und über dünnes Eis zum Entenhaus auf einem Nachbarteich getigert. Dort blieb er zu lange - das Eis schmolz und das wasserscheue Tier traute sich nicht zurück. Die Feuerwehr Adorf musste am Mittwoch anrücken.

An Land durfte Siegfried S. seinen Kater glücklich in die Arme schließen. "Nach dem Fressen habe ich ihm eine Standpauke gehalten, nicht mehr zum Nachbarn zu laufen." Die Feuerwehr verzichtete in dem Fall auf eine Rechnung für den Einsatz.