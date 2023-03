Mit Boot auf dem Gartenteich: Sächsische Feuerwehr muss Katze retten

In Adorf war eine Katze auf einen gefrorenen Teich gelaufen, als tagsüber das Eis dünner wurde, traute sich das Tier nicht zurück und musste gerettet werden. (Symbolbild) © 123RF / evdoha

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Tier am Mittwoch einen Ausflug auf den gefrorenen Gartenteich seines Herrchens unternommen. Als dann tagsüber die Temperaturen stiegen und das Eis dünn wurde, war der Rückweg abgeschnitten.

Daraufhin wandte sich der Besitzer an die Polizei und bat um Hilfe. "Seine Katze saß in einem Entenhaus, welches sich mittig in einem Gartenteich befindet, fest", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.

Weiter teilte die Polizei mit, dass schließlich die Feuerwehr zu Hilfe gerufen wurde: