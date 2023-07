Sachse leidet unter Muskelschwund, jetzt braucht er ein neues Auto

Die Familie Feige startete im Juni einen Spendenaufruf für ein rollstuhlgerechtes Auto. © Fotorecht: GoFundMe

Um weiterhin mobil sein zu können, sammelt der Vogtländer mit seiner Familie Spenden für ein größeres Fahrzeug, in dem auch sein Rollstuhl transportiert werden kann.

"Bis zum Abschluss meiner Lehrzeit konnte ich noch selbstständig auf eigenen Beinen unterwegs sein", schreibt er in seinem Spendenaufruf.

Doch mit der Zeit schwand seine Muskelkraft zunehmend. Seit mehr als 15 Jahren ist er nun auf Mobilitätshilfen angewiesen. Sein neuer Elektrorollstuhl mit Liegefunktion und Begleitsteuerung erleichtert Denny Feige seit Juni erheblich den Alltag.

Jedoch passt das riesige Gefährt nicht in den bisherigen Pkw der Familie: "An Ausflüge mit dem Auto ist seitdem nicht mehr zu denken, was mich als Autofan sehr traurig macht."

Die Finanzierung des neuen Flitzers und dessen Umbau beläuft sich insgesamt auf 65.000 Euro. Ziel der Spendenaktion ist es, die noch fehlenden 18.000 Euro zusammenzubekommen. Bisher sind bereits mehr als 300 Spenden eingegangen.