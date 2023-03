Sachse schafft den Absprung: Erst half ihm Crystal durch den Tag, dann wurde es zur Hölle

Adorf - Experten schlagen Alarm: Nach Alkoholmissbrauch steht der Konsum von Crystal Meth weiter an zweiter Stelle der sächsischen Drogenstatistik, gefolgt von Cannabis. Der Freistaat unterstützt Präventionsprogramme mit Millionen. Doch das Crystal-Problem bleibt - vielleicht auch wegen der Grenzlage Sachsens und damit schneller Beschaffungsmöglichkeit aus den Crystal-Küchen in Tschechien . Hinter jeder Zahl in der Statistik steckt ein Schicksal. Wir geben einem Süchtigen ein Gesicht, der der Crystal-Hölle entkommen konnte.

Erst zerkleinert, dann geschnieft: Mit diesem Rohr aus dem Baukasten seines Modellbau-Hobbys zog Daniel Menz das Crystal Meth ein. © Uwe Meinhold

Am Ende kam alles zusammen. Nach 18 Jahren in der Firma wurde der Abwassermeister Daniel Menz (41) in seinem Entsorgungsunternehmen plötzlich versetzt. "Statt wie sonst mit Leuten, als Dozent und meist draußen zu arbeiten, sollte ich plötzlich am Computer sitzen und ein Datenbanksystem mit vielen Kinderkrankheiten aufbauen. Ich kam mit den unbekannten Problemen, aber auch mit dem Leerlauf nicht klar, nichts Produktives zu leisten."

Zu Hause kam der Stress beim Bau des Eigenheims dazu. Eine Abmahnung wegen einer Lappalie brachte das Fass schließlich zum Überlaufen und machte ihn zum Junkie. Bis dahin lebte Menz aus der 5000-Seelen-Kleinstadt Adorf im Vogtland ein Bilderbuchleben: glücklich verheiratet, zwei Kinder.

"Ich besaß Haus, Hof und einen Traktor", sagt er. In seiner Freizeit ging er zum Kraftsport, baute Modellflugzeuge und schnitzte Holzfiguren mit der Kettensäge. Er raucht nicht, mag kein Bier.

Er hatte sogar schon Freunde an die verloren, die LSD- oder Crystal-süchtig waren. Doch dann wurde er es selbst.