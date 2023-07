Sächsisches Museum feiert 100-jähriges Jubiläum

Plauen - Ein Kleinod hat runden Geburtstag: Am Wochenende wird das " Vogtlandmuseum Plauen " 100 Jahre alt, und feiert das kräftig.

Ab in den Keller! Zum Festwochenende werden auch seltene Einblicke tief unter der Erde gewährt. © Maik Börner

"Wir haben ein richtig buntes Programm gestrickt", sagte Sprecherin Francis Gottschalk (34) vom Organisationsteam.

"Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit einem Fassbieranstich und dem Schuss auf unsere Jubiläumsscheibe." Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet am Samstag "Leander und der Andere". Am Sonntag kommt die Musik von Sängerin "Kira Dunger".

Zusätzlich können Besucher in sonst völlig verborgene Ecken des Museums schauen, zum Beispiel in tiefste Tiefen des Kellers!

Wer's eher beschaulich mag, geht zum Kurs über die weltberühmte Plauener Spitze oder für einen Sütterlin-Workshop, in der die altdeutsche Schreibweise erklärt wird. Um vorherige Anmeldung dafür wird gebeten.

Die gastronomischen Einnahmen des Wochenendes übrigens bleiben im Haus: "Sie werden in dringend notwendige Restaurationen im Bereich der sakralen Kunst fließen", so Gottschalk.