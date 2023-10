10.10.2023 08:52 1.479 Schwerer Crash: Lkw kracht in Hauswand, Autofahrer (19) schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Muldenhammer ist ein 19-jähriger VW-Fahrer schwer verletzt worden. Bei dem Crash krachte ein Lkw in eine Hauswand.

Von Claudia Ziems

Muldenhammer - Schwerer Lkw-Crash am Dienstagmorgen in Muldenhammer (Vogtland)! Der VW-Fahrer (19) krachte in einen Zaun und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Niko Mutschmann Gegen 5.30 Uhr kam es in Muldenhammer aus noch unklarer Ursache auf der Klingenthaler Straße zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Lkw. Bei dem Crash wurde der VW-Fahrer (19) im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der junge Mann wurde von der Feuerwehr befreit und dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vogtland Vollsperrung! Diese Staatsstraße im Vogtland wird saniert Der Lkw krachte gegen eine Hauswand. Sein Fahrer (28) wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Lkw kann vorerst nicht einfach entfernt werden, es wurde ein Statiker angefordert, der die Schäden am Haus prüfen soll. Die Klingenthaler Straße musste voll gesperrt werden. Der Lkw krachte in der Klingenthaler Straße gegen ein Haus. © Niko Mutschmann Der Unfallhergang ist noch völlig unklar, die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann