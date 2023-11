Skispringen im Vogtland: Netze sind montiert, jetzt wird Schnee geschossen

Klingenthal - Im finnischen Ruka wird am Wochenende der Auftakt in den Weltcup der Skispringer vollzogen, in einer Woche geht es nach Lillehammer (Norwegen). Danach macht der komplette Tross in Klingenthal (8. bis 10. Dezember) Station. Dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.