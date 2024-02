Therapeutin setzt auf Orgasmen als Heilung für Körper, Geist und Seele

Der Rückblick tut ihr weh. In der Blüte ihres Lebens lag sie frustriert am Boden. Dass sie sich allein und aus eigener Kraft aus dieser misslichen Lage befreien konnte, macht sie heute glücklich und stolz.

Menz verpackt das Motto dieser Tests und Übungen verführerisch-lächelnd in ein doppeldeutiges Wortspiel: "Du hast es selbst in der Hand!"

Mit leuchtenden Augen berichtet die Heilpraktikerin von ihren Seminaren und Single-Männern, -Frauen und Paaren aller Altersgruppen, denen sie bereits dabei helfen konnte, Erfüllung in der Sinnlichkeit zu finden. Sie sagt: "Es gibt ein Buffet an Techniken. Die Leute müssen es nur ausprobieren."

Fasziniert von diesen Höhepunkten, Erlebnissen und Erfahrungen drang sie noch tiefer ein in das Wissen um den Beckenboden, die Sexualität von Mann und Frau sowie die faszinierende Welt der Hormone. Sie las spirituelle Ratgeber zum Thema, tauschte sich aus mit Gynäkologen und Pädagogen. Mit jedem Gespräch wurde der Wunsch in ihr stärker, ihr Wissen mit der Welt zu teilen.

Stephanie Menz gestaltet als "Speakerin" einen "World Senergy Day". Das neunstündige Weiterbildungs-Event findet am 23. Mai in Erlbach (Vogtland) statt. Im Alten Schloss will Menz 108 Frauen und Männer in Sachen Senergy schulen und anleiten. Die nicht ganz billigen Tickets gibt es ab 396 Euro.

Menz verspricht in ihrer Werbung für das Event: "Du willst eine seriöse Party im Zusammenhang mit sexueller Energie erleben? Dann wird das Dein Tag!"