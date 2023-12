TU Chemnitz eröffnet neue Außenstelle: "Reichenbach wird zur coolsten Stadt"

Der erste Spatenstich für das Forschungszentrum am alten Güterbahnhof ist für Ende 2025 geplant, Arbeitsbeginn ab 2028, Baukosten: unter 20 Millionen Euro. Michael Kretschmer zeigte sich überzeugt: "Hier wird mit so viel Liebe vorbereitet, was eine große Wirkung in Gesellschaft und Wirtschaft haben wird."