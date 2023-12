29.12.2023 06:54 Opel kommt im Vogtland von Straße ab: Fahrerin im Krankenhaus

In Auerbach (Vogtland) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall: Eine Opel-Fahrerin (62) kam von der Straße ab und landete in einem Bach.

Von Fabian Windrich

Auerbach/Vogtland - Unfall in Auerbach (Vogtland) am Donnerstagnachmittag: Eine Opel-Fahrerin (62) kam von einer Landstraße ab und fuhr einen Abhang hinab. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine Opel-Fahrerin landete am Donnerstagnachmittag in Auerbach (Vogtland) mit ihrem Auto in einem Bach. © David Rötzschke Der Unfall geschah gegen 16 Uhr an der Schönheider Straße im Ortsteil Brunn. In einer Kurve kam die Opel-Fahrerin von der Straße ab und fuhr einen Abhang hinab. Nach etwa 250 Metern kam der Wagen in einem kleinen Bach zum Stehen. Das Auto erlitt einen Totalschaden, die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

