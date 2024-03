04.03.2024 14:37 13.076 Versuchtes Tötungsdelikt: Schwerstverletzter Jugendlicher gefunden, Polizei sucht Zeugen

In Plauen ist am Samstag ein schwerst verletzter Jugendlicher an der Rückertstraße gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Von Claudia Ziems

Plauen - Versuchtes Tötungsdelikt in Plauen (Vogtland)! In einem Garagenkomplex an der Rückertstraße in Plauen wurde ein 16-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. © Ellen Liebner Kurz nach 19 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte am Samstag zu einem Garagenkomplex an der Rückertstraße im Ortsteil Haselbrunn gerufen. Dort fanden sie einen 16-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Laut Polizei wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Tatverdächtig sind zwei Deutsche im Alter von 16 und 17 Jahren. Gegen die beiden wird nun kriminalpolizeilich ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. "Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen und des Alters der beiden Beschuldigten derzeit nicht getätigt werden", heißt es abschließend. Zudem sucht die Polizei Zeugen, beispielsweise Bewohner der angrenzenden Wohngebäude, die Hinweise zum Vorfall geben können. Auch Zeugen, die im sonstigen Umfeld Beobachtungen gemacht oder die Tatverdächtigen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau unter der Nummer 0375/4284480 zu melden. Erstmeldung: 3. März, 13.23 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. März, 14.37 Uhr

Titelfoto: Ellen Liebner