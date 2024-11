Vogtland: Ausgewilderter Luchs Anton tot aufgefunden

Der ausgewilderte Luchs Anton wurde tot auf einem Feld gefunden. © Archiv Naturschutz LfULG/Dirk Schönfelder

Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilte, wurde das etwa anderthalbjährige Luchsmännchen am heutigen Freitagvormittag tot in der Nähe von Schöneck aufgefunden.

"Nach der Daten- und Spurenlage ist er in der Nacht oder am Morgen mit einem LKW kollidiert und erlag später seinen Verletzungen", so das Landesamt weiter.

Das Tier wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.