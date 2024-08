Frau baut Suff-Unfall und fährt anschließend zum Polizeirevier

Eine betrunkene Frau (35) meldete sich am gestrigen Mittag nach einem Suff-Unfall bei der Polizei. Ihren Führerschein ist sie nun los. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 35-Jährige den Beamten am Mittwochnachmittag in Plauen einen Unfall melden, an dem sie selbst beteiligt war.

Angaben eines Sprechers der Polizei zufolge hatte sie die Fassade eines Hauses mit ihrem Auto gestreift und diese dabei beschädigt.



Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest.

Ein Test bestätigte den Verdacht: Die Frau war mit fast 2,5 Promille zum Polizeirevier gefahren, wie es hieß.