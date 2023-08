Vogtland: Waschanlage beschädigt und mehrere Fenster eingeschlagen

Auerbach/Plauen - Am Freitag kam es in Auerbach und Plauen ( Vogtland ) zu mehreren Sachbeschädigungen.

Bei sechs Fahrzeugen wurden die die Front- beziehungsweise Heckscheiben eingeschlagen. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Gegen 5.45 Uhr wurden der Polizei in Auerbach insgesamt sechs Fahrzeuge und zwei Gebäude gemeldet, die offensichtlich in der Nacht zum Freitag beschädigt worden waren.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die bisher noch unbekannten Täter bei einem Transporter und fünf Autos jeweils die Front- beziehungsweise Heckscheiben ein. Die Fahrzeuge standen Am Feldschlösschen, am Friedensring und auf einem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße.

Doch das war noch nicht alles. An der Reumtengrüner Straße und der Albert-Schweitzer-Straße wurden außerdem mehrere Scheiben zweier Gebäude beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen in der Nacht zum Freitag Personen aufgefallen sind, die für die Vandale verantwortlich sein könnten.

Außerdem wurde bereits im Zeitraum vom 3. bis 4. August eine rustikale Außenstehleuchte gestohlen, die vor einem Büro Am Graben/Ecke Talstraße stand. Die etwa zwei Meter hohe und gusseiserne Außenleuchte hatte drei Leuchtarme. Sie war mit Schrauben an einer Metallplatte befestigt. Der Wert wurde mit 1500 Euro angegeben.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Auerbach unter folgender Telefonnummer entgegen: 03744 2550.