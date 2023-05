Wieder Gewalttat in Plauen: Polizei-Präsenz soll erhöht werden

In Plauen kam es erneut zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Stadt Plauen plant gemeinsam mit der Polizei einige Maßnahmen.

Von Lea Wunderlich

Plauen - In Plauen (Vogtland) kam es am Sonntag erneut zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nun soll unter anderem die Polizei-Präsenz in der Innenstadt erhöht werden.

Erneut hat es in Plauen eine Auseinandersetzung unter Migranten gegeben. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Die neueste Attacke geschah in der Zeit von 19.30 bis 19.45 Uhr in der Hammertorvorstadt. Dort kam es laut Polizei auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hammerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 22-jähriger Somalier griff einen 30-jährigen Georgier zunächst verbal und dann auch körperlich an. Bei der Rangelei verletzte der Jüngere den Älteren mit einer Flasche. Der 30-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, konnte es nach der ambulanten Behandlung aber wieder verlassen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Vogtland Neuzugang beim Vogtland-Falkner: Das sind die neuen Stars der Flugshow In Plauen war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, auf dem Postplatz gab es Anfang Mai eine brutale Messer-Attacke. Vor wenigen Tagen hatten sich Oberbürgermeister Steffen Zenner (53, CDU) und Polizeipräsident Dirk Lichtenberger (52) zu einem Arbeitsgespräch getroffen, um gemeinsame Maßnahmen zu vereinbaren.

Stadt Plauen plant mit der Polizei einige Maßnahmen