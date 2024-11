Zündeln gegen Windräder? Polizei prüft Zusammenhang

In Neumark wurde die Lagerhalle eines Agrarbetriebs abgefackelt. © Mike Müller

Bereits bekannt war, dass an der betroffenen Halle in der Oberneumarker Straße Schmierereien mit Anti-Windkraft-Parolen hinterlassen wurden - gesprüht am 31. Oktober.

Nun ist ein weiterer Fall von ähnlicher Schmiererei ans Licht gekommen, der offenbar im Vorfeld des Brandes verübt wurde.

Laut Polizei wurde am Freitag eine ähnliche Schmiererei am Kirchplatz in Neumark entdeckt in der Nähe des Agrarbetriebs, dessen Landwirt acht Windräder im nahe gelegenen Schönfelser Wald errichten möchte.

Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang, kann aber derzeit noch keine weiteren Angaben dazu machen.