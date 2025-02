Randale im Autohaus: Nackter schlägt Scheibe mit Ständer ein

Bautzen - Das war eine böse Überraschung in der Nacht!

Die Scheiben des Autohauses wurden eingeschmissen. © privat

Anwohner alarmierten die Polizei, dass sich ein Nackter im Autohaus Schön an der Dresdener Straße in Bautzen herumtreibt. Tatsächlich: Innerhalb kürzester Zeit richtete der Bulgare (48) einen immensen Schaden an.

Der Chef kann es noch immer nicht wirklich glauben: "Da kann man nichts zu sagen", so Roy Schön (39) zu TAG24.

"Das macht einen fassungslos."

In der Nacht hatte der Bulgare mit einem Fahrradständer die Scheibe des Autohauses eingeschlagen, dann innen die Scheiben von Büros sowie die Computer zerdroschen.

Dann zog er sich aus, verrichtete in einem Auto seine Notdurft und schlief ein.

Offenbar hat der Mann ein psychisches Problem. Die Polizei brachte ihn nach kurzer Untersuchung durch einen Arzt in ein Fachkrankenhaus. Zurück blieben 47.000 Euro Schaden - doch greif mal einem nackten Mann in die Tasche ...