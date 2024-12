Nächster Polizei-Skandal in Sachsen? Brutales Aufnahmeritual mit brennenden Helmen

Vor allem bei Demonstrationen ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) im Einsatz. Ihre Beamten gelten als die "härtesten Hunde" der Bereitschaftspolizei. © Bernd März

Gegen acht Polizisten der BFE seien "Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt und Nötigung zum Nachteil von Polizisten der eigenen Einheit" eingeleitet worden, informierte Polizeipräsident Peter Langer (Bereitschaftspolizei) am späten Nachmittag. Zu den konkreten Vorwürfen will sich die Behörde nicht äußern.

Aus Kreisen der Dresdner Bereitschaftspolizei war jedoch zu erfahren, dass es um brutale Aufnahmerituale gegangen sei.

So soll in Anlehnung an das "Vizeschlagen" bei der NVA den Novizen ein mit Feuerzeugbenzin in Brand gesetzter Stahlhelm aufgesetzt worden sein. Anschließend sollen Altgediente mit Spaten die Flammen ausgeschlagen haben.

In mindestens einem Fall soll ein junger Beamter danach dienstunfähig gewesen sein. Auf Anfrage von TAG24 wollte eine Behördensprecherin das brutale Ritual weder bestätigen noch dementieren.