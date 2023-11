Nationalflagge vor Sachsens Schulen? AfD holt sich im Landtag klare Abfuhr

"Deutscher Nationalstolz und deutsche Identität sind wichtig an unseren Schulen", argumentierte Rolf Weigand (39, AfD). Der von seiner Fraktion eingebrachte Antrag sah nicht nur vor, die deutsche und die sächsische Flagge an 365 Tagen im Jahr vor allen Schulen im Freistaat wehen zu lassen, sondern intendierte auch das Absingen der deutschen Nationalhymne zu besonderen Anlässen - zu Sportfesten etwa oder der Zeugnisausgabe.

Vertreter aller anderen Fraktionen machten deutlich, dass die Maßnahme nicht nur überflüssig, sondern in der vorgebrachten Intention kontraproduktiv und vor allem reaktionär zu werten ist. Am Ende blieb den Rechtspopulisten nur eines: Sie mussten die weiße Fahne hissen.

Fahnen bieten immer wieder Anlass zur Diskussion. 2020 war es die Regenbogenflagge vor dem sächsischen Justizministerium, erst vor wenigen Tagen die Israel-Flagge vor dem Dresdner Rathaus.

Auch der AfD-Antrag hat eine Geschichte. Erst vor drei Wochen lag dem Stadtrat in Leipzig ein nahezu gleich lautender Antrag vor. Schon früher - unter anderem 2016 in Brandenburg und Hamburg, 2018 in Sachsen-Anhalt und 2022 in Mecklenburg-Vorpommern - wurde jeweils auf Veranlassung der AfD über die Deutschlandfahne vor Schulen diskutiert. Alle Anträge fielen durch.

Auch im Sächsischen Landtag stimmten die Abgeordneten mit überwiegender Mehrheit dagegen.