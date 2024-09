Warum jetzt Stechpalmen in der Sächsischen Schweiz wachsen

"Das ging in den 90er-Jahren los", weiß Ronny Goldberg, der Artenspezialist der Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz.

Oberhalb von Rathewalde hat eine stille Invasion begonnen - die Alleebäume am Viebigweg werden bedrängt und kämpfen ums Überleben. Laubholzmisteln breiten sich aus, richten die Bäume zugrunde.

Gleichzeitig wandern aus südlicheren Gefilden Pflanzen (lat. Neophyten) und Tiere (Neiozoen) ein wie die Große Holzbiene, Trauerrosenkäfer, Streifenwanze und Tagfalterarten.

Im vorigen Sommer wurde im Nationalpark sogar eine Gottesanbeterin gesichtet. Am Waldrand bei Pfaffendorf hat Ronny Goldberg eine vitale Stechpalme entdeckt. Die Pflanze kommt in Europa eher in Gegenden mit atlantisch-feuchtem Klima und milden Wintern vor (Sizilien, Britische Inseln).

Ist das die Zukunft? Mal sehen. Einig ist sich die Fachwelt vorerst nur darüber, dass etwa die flach wurzelnde Fichte es hier immer schwerer haben wird.