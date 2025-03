Neue Baustelle bei Dresden! Hier wird's auf A4 bald enger

Auf der A4 bei Wilsdruff wird es wegen Bauarbeiten bald enger. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, erfolgen die Arbeiten in halbseitiger Betonbauweise, sodass nicht alle drei Fahrstreifen gleichzeitig einer Sanierung unterzogen werden müssen.

"Der fließende Verkehr wird in einer sogenannten 5+1-Führung am Baufeld entlang geleitet, wobei sich fünf Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Dresden sowie ein Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Aachen befinden", heißt es in einer Mitteilung.

Es würden somit weiterhin drei Spuren je Richtung zur Verfügung stehen.

"Aufgrund des hohen Anteils an Schwerverkehr sind jeweils zwei breite Streifen vorgesehen, um die Durchfahrt durch die Baustelle so effizient wie möglich zu gestalten", so die Ankündigung.



Mitte Juli bis Dezember sei zudem die Anschlussstelle Wilsdruff in Fahrtrichtung Aachen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Dresden bleibe die Anschlussstelle Wilsdruff durchgängig in Betrieb. Entsprechende Umleitungen würden ausgeschildert.