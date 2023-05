31.05.2023 06:05 Neuer Regionalmarkt in Sachsen: Lokaler Handel im Zeichen der Kuh

In Mittelsachsen öffnet am Wochenende der Oederaner Regionalmarkt. Neben lokalen Produkten gibt es auch ein Café. Das "Soft Opening" ist schon am Donnerstag.

Von Torsten Hilscher

Oederan - Der erste Oederaner Regionalmarkt (Mittelsachsen) soll am 3. Juni eröffnet werden. Mathias Pogrell (56) räumt im neuen Regiomarkt die letzten Regale ein. © Uwe Meinhold Das "Soft Opening" beginnt laut Mitgeschäftsführer André Döhring (57) am morgigen 1. Juni. "Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sind unter anderem eine Milchtankstelle, ein Bäcker, ein Fleischer, ein Blumenstand und ein regionaler Getränkehandel angesiedelt", so Döhring. "Es gibt ein Café sowie die Möglichkeiten für Frühstück und Mittagessen." Alle Produkte kämen aus der Region. Maskottchen ist eine große rote Kuh-Skulptur, die ihrerseits auf einem restaurierten (roten) Framo-Transporter steht. Öffnungszeiten wochentags: 7 bis 18 Uhr, samstags: 7 bis 13 Uhr. Es gibt 100 Parkplätze, die öffentliche Bushaltestelle vor der Tür wird mit Markteinweihung wieder bedient. Der Einkaufspark "Zur Stanze" liegt an der Chemnitzer Str. 39.

