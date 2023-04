Ob DDR-Traditionsmarke oder Likör vom Land: Eierlikör liegt voll im Trend

Meerane/Eppendorf - Ob nach altem DDR-Rezept oder in modernen Geschmacksvarianten - Eierlikör hat zu Ostern Konjunktur. Davon profitieren auch die Erzeuger im Raum Chemnitz .

Destillateurin Julia Franke (31) kennt das Rezept des Meeraner "Mon Ami"-Eierlikörs. © Kristin Schmidt

"In dieser Zeit verdreifacht sich der Absatz", bestätigt Klaus Runge (53) von der August Ernst GmbH, die in Meerane den Eierlikör "Mon Ami" produziert, der seine Fans in ganz Ostdeutschland hat. "Er ist ein bisschen dicker, hat eine kräftige Farbe und mit 15 Prozent etwas weniger Alkohol als die Sorten, die im Westen Deutschlands populär sind."

Das Gläschen Eierlikör ist längst nicht mehr nur bei älteren Damen und Udo Lindenberg beliebt: "Eierlikör hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt, auch durch die vielen neuen Sorten und Geschmacksrichtungen, die auf den Markt gekommen sind", so Runge.

Zu den erfolgreichsten regionalen Anbietern von Eierlikör-Varianten gehört die Landei GmbH aus Eppendorf, die mittlerweile 34.000 Flaschen jährlich in acht verschiedenen Sorten abfüllt. "Unsere vier Standard-Sorten Classic, Schoko, Mokka und mit Weinbrand gibt es ganzjährig, dazu Haselnuss und Amaretto im Winter und Orange sowie Schoko-Kirsch im Sommer", zählt Kirsten Kircheis (34) auf.

Einmal in der Woche wird in Eppendorf ein neuer Kessel angesetzt: "Wir verzichten dabei auf Milch oder Sahne. Hinein kommen nur Eier, Zucker, Schnaps und die jeweiligen Aromen", so die Firmen-Chefin. Nach vierstündigem Rühren braucht der Likör mehrere Tage, um durchzuziehen. Dann wird er von Hand abgefüllt.