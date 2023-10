Otter, Kormorane, Reiher: Sachsens Karpfen-Verluste schnellen in die Höhe

"Das Wetter war regnerisch, in den meisten Fällen ausreichend Wasser vorhanden", beschrieb Stähler die Ausgangslage. Es sei kaum zu kritischen Momenten wie sonst im August gekommen. "Notabfischungen gab es, aber nicht wie in den Jahren zuvor."

Aufgrund wachsender Fischräuber geht der Verlust an Karpfen stark in die Höhe. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Stählers Worten bleiben die natürlichen Fischräuber ein großes Problem für die Branche. Ihre Zahl wachse ständig.

Als Beispiel nannte er Otter in der Oberlausitz. "Die Kormorane sind auf keinen Fall weniger geworden. Die Silberreiher nehmen stark zu." Der Kampf gegen die sogenannten Prädatoren werde nicht kleiner. Die Verluste lägen bei mindestens 30 Prozent.

In den kommenden Wochen geht das Abfischen der Karpfenteiche in Sachsen weiter. An diesem Wochenende ist der Schlossteich von Moritzburg an der Reihe. Am kommenden Wochenende folgt Torgau.

Traditionell wird das Abfischen als Volksfest begangen und zieht Tausende Leute an, die bei dieser Gelegenheit auch Fischsuppe und andere Leckereien probieren können.