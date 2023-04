Personalwechsel im sächsischen Finanzministerium: Sebastian Hecht übernimmt als Amtschef

Sebastian Hecht (44, CDU) wird künftig die Position des Amtschefs im sächsischen Finanzministerium innehaben. © Sebastian Kahnert/dpa

Der 44 Jahre alte Jurist stammt aus Großenhain und war zuvor an diversen Stellen im Justizministerium und an sächsischen Gerichten tätig, unter anderem als Richter am Landessozialgericht in Chemnitz.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) beschrieb Hecht als "klugen, strategisch denkenden und engagierten Kopf und Verwaltungsexperten". Er habe gezeigt, dass er sich schnell in neue Themen und Sachverhalte einarbeiten könne.

Hecht folgt auf Dirk Diedrichs (60), der seit 2017 als Amtschef im Finanzministerium fungierte. Er wird künftig in einer neu geschaffenen Funktion als Beauftragter für Großansiedlungen in Sachsen tätig sein, wie Kretschmer am Dienstag nach der Kabinettssitzung erklärte.

Diedrichs sei der erfahrenste Amtschef, besitze auch Erfahrungen in anderen Bundesländern und international. "Seine Durchsetzungskraft, seine Erfahrung und seine Macher- und Managerqualitäten werden Sachsen beim Thema Ansiedlungen ganz entscheidend weiter voranbringen", so der Ministerpräsident.