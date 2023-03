PETA-Streit: Sachsens Jäger nehmen die Jagdbehörde ins Visier

Bautzen - Sachsens Jäger schäumen vor Wut: Die Untere Jagdbehörde des Landratsamtes Bautzen hat in der vergangenen Woche einen Infobrief an alle Jagdberechtigten im Landkreis versandt, der einen Link zur Tierschutzorganisation PETA enthält. Ausgerechnet jener Organisation, die Grünröcke öffentlich an den Pranger stellt und regelmäßig mit Strafanzeigen überzieht.