Pleiten, Pech und Pannen: Bau- und Planungspfusch versenkt Wassertourismus-Vorzeigeprojekt

Markkleeberg - Seit mehr als zweieinhalb Jahren ist die wassertouristische Verbindung zwischen Markkleeberger und Störmthaler See aus Sicherheitsgründen gekappt. Ein Gutachten deckt jetzt auf: Bau- und Planungspfusch haben maßgeblich zu den massiven Böschungsschäden an der Kanuparkschleuse geführt.

Seit 2,5 Jahren im Krisenmanagement (v.l.n.r.): Die Steuerungsgruppe Neuseenland mit Holger Schulz (CDU/Bürgermeister Zwenkau), Henry Graichen (Landrat Leipziger Land) und Prof. Andreas Berkner (Leiter regionale Planungsstelle Leipzig). © Alexander Bischoff

Die Wasserbau-Experten des Ingenieurbüros Krebs und Kiefer aus Darmstadt und der Technischen Hochschule Nürnberg sehen in ihrem Gutachten fünf Ursachen für das ins Rutschen geratene Kanalbauwerk.

Größtes Problem ist demnach der Kippenboden, der sehr "suffosionsempfindlich "sei, heißt es in der Expertise. Feine Teilchen in den Bodenschichten würden durch die Strömungskraft des Grundwassers abgetragen, was die Standsicherheit des Bauwerks gefährde.

Dann war das Baugrundgutachten von 2004 unbrauchbar, da die Entwicklung des Grundwasserspiegels darin völlig falsch prognostiziert wurde.

Während es eine Setzung der Schleuse um 28 Zentimeter prognostizierte, wurde diese in der Realität um zwei Zentimeter angehoben.