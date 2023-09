Politisches Zentrum der Reformation, Napoleons Festung: Torgau zelebriert Festwoche

Torgau startet am Sonntag in eine Festwoche. © Jan Woitas/dpa

Vom 17. bis 24 September erwartet die Gäste ein umfangreiches Programm in der Renaissancestadt, wie die Stadt mitteilte.

"Torgau hat in 1050 Jahren so viel erlebt, war politisches Zentrum der Reformation, Festung von Napoleon und der Ort, an dem per Handschlag zwischen amerikanischen und sowjetischen Soldaten das Ende des Zweiten Weltkrieges besiegelt wurde", sagte Oberbürgermeister Henrik Simon (52, parteilos).

Die Festwoche beginnt an diesem Sonntag mit einem großen Gemeinschaftskonzert der Torgauer Chöre. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 30.000 Menschen alleine am Festwochenende erwartet. Aus dem kommunalen Haushalt wurden 180.000 Euro bereitgestellt, hinzu kommen Sponsorengelder.

Einer der Höhepunkte ist die Fürstenhochzeit auf Schloss Hartenfels am 23. und 24. September. Dabei wird die Vermählung von Sophie Eleonore von Sachsen mit Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt aus dem Jahr 1627 nachgestellt, zu deren Anlass die erste deutschsprachige Oper, die "Dafne" von Heinrich Schütz in Torgau uraufgeführt wurde.