Polizei erwischt Raser auf Sachsens Straßen: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Unter anderem auf der A72 führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. (Symbolbild) © Andreas Kretschel

Am Samstag fand in der Zeit von 9.30 bis 14.30 Uhr eine Kontrolle auf der A72 Richtung Leipzig in Höhe des Hainer See statt.

Bei erlaubten 80 km/h überschritten von insgesamt 2257 gemessenen Fahrzeugen 407 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 263 Fahrer müssen nun laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen.

Spitzenreiter war hier ein Biker, der die Messstelle mit 190 km/h passierte. Auf ihn kommen neben 700 Euro Bußgeld auch noch zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot zu.



Am Sonntag war dann die B169 an der Reihe. Hier wurde von 8.30 bis 14.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Roßwein am Abzweig zur Straße An der Schauder (K7530) durchgeführt. 21 der insgesamt 250 gemessenen Fahrzeuge war schneller als die erlaubten 70 km/h unterwegs.

Am schnellsten war an dieser Stelle ein Auto mit 155 km/h. Den Fahrer und zwölf weitere erwartet ein Bußgeld.