Polizei sucht Kinder-Leiche: Mutter soll totes Baby auf Kompost geworfen haben

Hoyerswerda (Sachsen) - Gruseliger Einsatz bei Wittichenau (Landkreis Bautzen): Auf einer Kompostieranlage tauchten Ermittler der Kripo auf, durchwühlten die Abfälle. Schnell kam das Gerücht auf, dass dort eine Kinderleiche gesucht wird. Am Abend bestätigte die Staatsanwaltschaft dieses.

Stück für Stück durchsuchten die Ermittler den Kompost nach einem toten Baby. © Henry Gburek

In weißen Schutzanzügen rückten sie an, durchsiebten den Kompostmüll auf der Anlage in Brischko.

Ein Bagger zog die dampfenden Abfälle auseinander, die Kripo-Leute in weißen Schutzanzügen nahmen sie unter die Lupe. Auch Müllfahrer wurden als Zeugen vernommen.

Sprach die Polizei erst nur von der Suche nach Beweismitteln, bestätigte die Staatsanwaltschaft Dresden die Gerüchte: "In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden wird seit Anfang September 2024 nach einem toten Neugeborenen gesucht", sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49) zu TAG24.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass es sich um eine Totgeburt handelte."