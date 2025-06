Studie zur Blitzer-Dichte in Deutschland: Diesen Platz belegt Sachsen

Sachsen - Sie bestrafen Verkehrssünder gnadenlos: In ganz Deutschland überwachen fast 4000 stationäre Messgeräte die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotphasen. Eine Studie hat die Blitzer-Dichte sowie Raser-Punkte nach Bundesland erfasst und dabei auch Sachsen näher betrachtet.

Alles in Kürze

Fast 200 stationäre Blitzer stehen in Sachsen - so wie diese Säule an der Leipziger Straße in Chemnitz. © Sven Gleisberg

Wie die Analyse des Versicherers "Allianz Direct" zeigt, landet der Freistaat bei der Blitzer-Verteilung auf Platz 8. Insgesamt finden sich 0,107 Anlagen pro 100 Quadratkilometer.

Deutlich höher ist die Dichte etwa in Baden-Württemberg (Platz 1 mit 2,954 pro 100 Quadratkilometer) oder Hessen (Platz 4 mit 0,303) sowie Nordrhein-Westfalen (Platz 6 mit 0,271).

Tempo 50 wird in Sachsen am häufigsten überwacht (92 Radarfallen). Dahinter folgen Tempo 30 (21) und Tempo 70 (9). Ampelblitzer sind 68-Mal vertreten. Insgesamt besitzt der Freistaat 198 stationäre Geräte (inklusive weiterer Blitzer - etwa in Tunneln).

Beim Blick auf die Strafen für Geschwindigkeitsverstöße (Jahr 2023) fällt auf, dass in Sachsen fast die wenigsten Punkte verteilt wurden (32,0 pro 1000 Fahrer). Noch weniger gab es nur in Berlin (16,8).