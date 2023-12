Polizei warnt vor illegalen Böllern: Das solltet Ihr beim Feuerwerk beachten

Immer wieder kommt es durch illegale Böller zu gefährlichen Unfällen. Das LKA warnt nun vor solchem Feuerwerk. (Symbolbild) © 123RF/bigbearnote

So kurz vor Silvester nehmen die Fälle von illegalem Feuerwerk zu. Erst kurz vor Weihnachten schnappte die Gemeinsame Fahndungsgruppe aus Bundes- und Landespolizei bei Rübenau vier Jugendliche (15, 17, 18, 20), die aus Tschechien fast 400 Böller, zwei Kugelbomben und eine Feuerwerksbatterie mitgebracht hatten.

Die Pyrotechnik hatte eine Nettoexplosivmasse von 5,5 Kilo. Erst wenige Tage zuvor wurde ein 46 Jahre alter Deutscher in Reitzenhain mit Feuerwerk mit einer Explosivmasse von knapp zwei Kilo erwischt.

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, werden nicht nur zum Jahreswechsel, sondern das ganze Jahr über Straftaten im Zusammenhang mit Pyrotechnik registriert. "In den ersten elf Monaten des Jahres 2023 waren das in Sachsen 1318 Straftaten, darunter drei Straftaten gegen das Leben, 122 gefährliche Körperverletzungen, 279 Sachbeschädigungen und 299 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz", so ein Sprecher des LKA.

Normalerweise sollten Böller und Co. Prüfkennzeichen wie das CE-Zeichen aufweisen. Wer ungeprüftes Feuerwerk verwendet, gefährdet nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch das Leben anderer.

"Dabei sollte sich der Hobbyfeuerwerker nicht von der geringen Größe der Artikel täuschen lassen. Aufgrund der enthaltenen Stoffgemische können selbst kleine Knallkörper von der Größe einer R6-Batterie eine verheerende Wirkung entfalten", warnen die Experten vom Landeskriminalamt.

Wenn durch solche ungeprüften Böller ein Schaden entsteht, drohen Strafanzeigen und Gerichtsverfahren. Eine Schadenersatzzahlung, zum Beispiel bei einem von dem Böller ausgelösten Brand, kann mehrere Tausend Euro betragen.