Polizistin erwischt Diebin und wird geschlagen, doch es wird noch dreister

Bautzen (Sachsen) - Eigentlich wollte sie nur einkaufen gehen: Eine Polizistin hat in Bautzen am Montagmittag eine mutmaßliche Diebin (37) gestellt.

Die Beamtin war am gestrigen Montag gegen 12 Uhr in einem Laden an der Tschirnerstraße einkaufen.

Eine 37-Jährige war in Bautzen auf Diebestour unterwegs. (Symbolbild) © 123rf/pornsawansangmanee

Der Vorfall hielt die Frau allerdings nicht davon ab, wenig später erneut zuzuschlagen: In einem Laden an der Hanns-Eißler-Straße klaute die Deutsche verschiedene Waren, die sie in ihren Rucksack packte. Anschließend flüchtete sie, ohne zu zahlen. Die Mitarbeiter des Marktes erstatten ebenfalls Anzeige.

Am Nachmittag verschwand in einem Kaufhaus an der Niederkainaer Straße dann auch noch Tabak unter ihrem Rock. Eine Kassiererin bemerkte dies und forderte das Diebesgut zurück. Die 37-Jährige steckte den Tabak daraufhin in ihren Rucksack.

Als die Mitarbeiterin sie erneut ansprach, wurde sie von der Tatverdächtigen mit Desinfektionsmittel besprüht. Sie blieb dank ihrer Brille aber unverletzt.

Eine alarmierte Streife stellte die mutmaßliche Diebin, die unter Alkoholeinfluss stand und eine kleine Menge Cannabis dabeihatte.

Ihre Drogen wurde sie daraufhin los, dafür bekam sie eine weitere Anzeige.