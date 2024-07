Portal gestartet: Auf dieser Seite könnt Ihr Landtags-Kandidaten befragen

Jeder und jede kann darüber seine persönlichen Fragen öffentlich an die Politiker (in spe) richten. Diskriminierende "Fragen", Beleidigungen und falsche Tatsachenbehauptungen werden vorher aussortiert - sowohl bei Fragen als auch bei Antworten.

In der Theorie klingt das gut - praktisch holpert's: Kultusminister Christian Piwarz (49, tritt in Dresden an) zum Beispiel beantwortet eine Frage zum Schulsystem damit, dass Fragen an den Herrn Minister doch bitte übers Ministerium zu stellen wären, AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban (59, Bautzen) hat null von acht Fragen beantwortet.

Zum holprigen Fragen-Portal kommt ab August ein "KandidierendenCheck" hinzu: Ähnlich dem "Wahl-O-Mat" könnt Ihr Euch darin durch 15 Thesen klicken.

Am Ende spuckt die Seite ein Siegertreppchen mit den Politikern in Eurem Wahlkreis auf, gelistet nach der meisten Übereinstimmung mit Euren Fragen.