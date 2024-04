Preisschock bei Super E5 und Diesel: Sachsen tankten im ersten Quartal am teuersten!

An sächsischen Tankstellen sah es innerhalb der vergangenen Monate nicht gerade günstig aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Autofahrer in Sachsen mussten in den ersten drei Monaten des Jahres am meisten an der Tankstelle bezahlen.

Mit im Schnitt 1,841 Euro pro Liter Super E5 und 1,757 Euro pro Liter Diesel gab es dort bei den beiden Kraftstoffsorten die höchsten Preise, wie aus aktuellen Daten des Bundeskartellamts hervorgeht.

Bei E5 teilt sich das Bundesland diesen Platz allerdings mit Hamburg.

Am billigsten tankte es sich im Saarland und Rheinland-Pfalz, die bei beiden Kraftstoffen das günstige Ende des Rankings bilden.

Der Preis für E5 war im Saarland mit 1,788 Euro je Liter am tiefsten - vor Rheinland-Pfalz mit 1,801 Euro. Bei Diesel tankte es sich in Rheinland-Pfalz mit 1,701 Euro am günstigsten, das Saarland folgte mit 1,705 Euro je Liter.

Deutscher Durchschnitt waren 1,817 Euro bei E5 und 1,725 Euro bei Diesel.