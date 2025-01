Probleme mit Internet und Telefon: Massive Störungen bei Pÿur in Sachsen behoben!

Dresden - Störungen beim Internet-, Telefon- und TV-Anbieter Pÿur! Am Sonntagmorgen meldeten hunderte Nutzerinnen und Nutzer Schwierigkeiten mit dem Dienst, vor allem in den sächsischen Städten Dresden , Leipzig , Hoyerswerda oder Freital. Laut Anbieter funktioniere mittlerweile alles wieder reibungslos.

Störungen bei Internet- und TV-Anbieter Pÿur wurden mittlerweile anscheinend wieder behoben! (Symbolfoto) © Christin Klose/dpa-tmn

Gegen 13 Uhr meldete Pÿur auf TAG24-Nachfrage, dass die Störungen, die in erster Linie Internet und Telefon betrafen, behoben wären. Das TV-Signal speist Pÿur nach eigenen Angaben lokal ein und wäre daher in weiten Teilen nicht beeinträchtigt gewesen.

Grund war anscheinend ein Ausfall einer Kopfstelle in Dresden, die auch die Steuerung des Rings in Sachsen regelt.

Laut Portal "Allestörungen" gingen ab 8 Uhr zahlreiche Meldungen über Probleme mit dem Internet, dem Fernsehen oder Totalausfälle ein. Auch außerhalb des Freistaats kam es offenbar zu Beeinträchtigungen, so etwa in Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main oder München.