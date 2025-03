Größte Karnevalsumzug Sachsens: Rabu, Rabu! Radeburg ganz jeck auf seine Narren

Neben den kreativen Wägen dürfen auch die Kostüme nicht fehlen. © picture alliance / dpa

Stephanie (43) und Dirk Arlt (40) regieren als Prinzenpaar die 68. närrische Saison. Sie wurden auch schonmal gefragt, damals waren die Zwillinge Lilly (11) und Nick (11) noch jünger, auch deshalb musste sie absagen.

"Wir haben auch dieses Mal nicht direkt ja geschrien", erinnern sich die beiden. Sie mussten eine Nacht darüber schlafen, dann sagten sie zu. Auch Kai Drabe (45), Präsident des Radeburger Carnevals-Club (RCC), ist mehr als glücklich mit seiner Wahl: "Die beiden haben schon viel Engagement im Karneval gezeigt und kommen bei den Leuten sehr gut an."

Erst am 11.11. wurde traditionell das große Geheimnis gelüftet, bis dahin wussten Familie und Freunde nichts. "Wir mussten sogar bei den ersten Treffen zur Ideenfindung so tun, als würden wir an einem ganz anderen Wagen-Motiv basteln", lacht Stephanie.

Ihr Prinzenpaar-Wagen in Blau und Gold gleicht einer edlen Kutsche. Dafür wurden sogar echte Kutschenlampen besorgt. Außerdem ziert ein Wappen des Prinzenpaares den Wagen.