Streit um Sachsens Kultur-Kasse: Ministerin vertröstet - "Wunschträume zurückstellen"

Dresden - Das Einsparpotenzial im Kulturhaushalt ist nach Ansicht von Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU) mit dem Doppelhaushalt-Entwurf des Freistaates für 2025/2026 ausgeschöpft. "In meinem Bereich sehe ich keinen Spielraum für noch weitere Reduzierungen, ohne dass es zur Schließung von Einrichtungen kommt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU). (Archivfoto) © Eric Münch

Sie warnte, auch mit Blick auf die bevorstehende Debatte im Landtag, davor, nun Einrichtungen gegeneinander auszuspielen. Die Erhaltung von Sachsens Kulturlandschaft habe trotz aller Schwierigkeiten Vorrang.

Angesichts knapper Kasse "in bisher nicht gekanntem Maß zu sparen", sei auch für ihr Haus eine Herausforderung gewesen. "Maßgabe war bei uns: so wenig wie möglich zu kürzen und Prioritäten setzen", sagte Klepsch. So blieben die Kulturraummittel verschont, die 104 Millionen Euro sind jeweils auch 2025 und 2026 eingeplant. "Und damit können auch die Regionen, die Einrichtungen und die Partner vor Ort rechnen." Auch die Musikschulen sind mit dem bisherigen Budget von 7,87 Millionen Euro verankert. "Das ist für uns die Grundlage zur Bewahrung des musikalischen Erbes Sachsens."

Sachsen finanziert die Kultur in den Kommunen vor allem über das bundesweit einmalige Kulturraumgesetz.

Die insgesamt acht Kulturräume entscheiden in eigener Verantwortung über die Förderung von Einrichtungen und Projekten. Der Freistaat unterstützt die Kommunen bei der Finanzierung der Kultur, die Kulturräume erheben eine Umlage.