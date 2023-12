Rangelei in Treppenhaus: Mutmaßlicher Drogendealer verletzt Polizisten

Ein mutmaßlicher Drogendealer (37) verletzte bei einer Kontrolle in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) zwei Polizisten.

Von Julian Winkler

Frankenberg - Ein mutmaßlicher Drogendealer (37) legte sich am gestrigen Donnerstagabend in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) mit der Polizei an! Er verletzte zwei Beamte, handelte offenbar mit Drogen. Zudem soll er mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs gewesen sein.

Die Polizei schnappte am gestrigen Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen). (Symbolbild) © 123rf/heiko119 Die Polizei hatte gegen 21.10 Uhr am Bahnhof einen Radfahrer gesehen, den sie kontrollieren wollten. Die Beamten forderten den Mann auf, stehenzubleiben. "Dies ignorierte dieser jedoch und ging weiter und verschwand anschließend in einem Haus in der Kopernikusstraße", so ein Polizeisprecher. Die Polizei folgte dem Radfahrer ins Treppenhaus. Dort ging es ordentlich zur Sache! Der Mann griff in seinen Rucksack, um an einen Gegenstand zu kommen. Dabei kam es zu einer Rangelei mit den Polizisten. Sachsen Sachsens Schüler immer dümmer: Bildungsminister appelliert an Eltern "Der 37-Jährige versuchte, sich dem Festhalten durch die Beamten zu entziehen und zu entkommen. Er konnte letztlich unter Kontrolle gebracht werden", heißt es von der Polizei. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Polizei findet Drogen und ein mutmaßlich gestohlenes E-Bike