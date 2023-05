Rassistische Attacke in Hoyerswerda? Migranten mit Böllern beworfen

Hoyerswerda - Pyro-Angriff: Am vergangenen Samstag (6. Mai) gegen 16 Uhr wurde eine Touristengruppe in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda attackiert. Die Reisegesellschaft, die aus jungen Migranten des Projektes des "Dachverbandes von Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland" bestand, nahm gerade an einer Stadtführung teil ...