Rechte, Linke, Reichsbürger, Judenhasser: Mehr extremistische Straftaten in Sachsen!

Dresden - Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) legte am Dienstag seinen Bericht für das Jahr 2023 vor.

Die Sicherheitsbehörden sehen die Demokratie in Sachsen sowohl von außen als auch von innen stärker bedroht als jemals zuvor.

Das sogenannte Personenpotenzial wird in Sachsen auf 5750 geschätzt. Davon gehören 2840 Frauen und Männer rechtsextremistischen Parteien an. Allein in den Reihen der AfD gibt es nach Einschätzung der Verfassungsschützer etwa 1300 Menschen mit rechtsextremistischen Bestrebungen.

Innenminister Armin Schuster (63, CDU) betont: "Das heißt nicht, dass jedes Mitglied dieser Partei das Potenzial hat, sich zu einem Rechtsextremisten zu entwickeln." 2023 erreichte die Zahl der Straftaten vor diesem Hintergrund mit 2566 einen Höchststand (2022: 1709).